"Me parece mentira no volverte a ver, con esa sonrisa y alegría única, dejas un vacío inmenso, dejas una huella imborrable, vuela y sigue llenándonos con tu luz", comentó, por su parte, Carolina Cruz.

La exseñorita Colombia Gabriela Tafur también escribió un mensaje de solidaridad para la familia del reconocido estilista.

"Lo único más grande que tu talento era tu gran corazón. Me viste crecer, me acompañaste de la mano en los sucesos más importante de mi vida y estuviste ahí de manera incondicional y desinteresada. Qué falta que me harás. Vuelta alto, mi baby. Qué vacío el que dejas", expresó Tafur.