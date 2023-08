De acuerdo con la alcaldesa, Claudia López, los cuatro grupos proponentes son: Mota Engil Colombia con CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia; China Harbour Engineering Company Limited Xi’an con Rail Transportation Group Company Limited; China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.; y Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S., Acciona Concesiones S.L. y CAF Investment Projects S.A.

“Que hoy se presenten cuatro grupos quiere decir que vamos a tener pluralidad, suficiencia competitiva y transparente, esa es una muestra de confianza en Colombia y en Bogotá, y es una muestra de que la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa Metro manejan con seriedad los contratos o concesiones a las que se compromete y que se ganan grupos empresariales nacionales e internacionales de manera competitiva y transparente”, resaltó la mandataria distrital.