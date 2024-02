La amenaza de Armando Benedetti que con el tiempo se volvió una realidad

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.

¿De enemigos a amigos?

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el Presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos; es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo y ahí nos caemos todos”, afirmó Benedetti.

Por estas declaraciones la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación al presidente Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal a su campaña de 2022.