“¿Por qué la foto está ahí? Es una foto de contexto. Y el dossier tiene fotografías de contexto y fotos propias de la inteligencia colombiana. La fundación que publico su reporte en abril de 2018 y de la cual se deriva la foto que está de contexto, se pronunció y dijo que esta venía del año 2013 de denuncias que se habían hecho de presencia del Eln en distintas escuelas de estados en Venezuela”, dijo Duque en un conversatorio con el periodista Andrés Oppeheimer organizado por el diario Miami Herald y la Universidad de Miami (UM).

El mandatario defendió el dossier de 128 páginas que dijo contiene “la ubicación de los cabecillas en Venezuela; de las pistas y rutas del narcotráfico; denuncias de ciudadanos venezolanos y, adicionalmente, las reuniones clandestinas que han tenido miembros de esas organizaciones criminales para planear actos delictivos hacia Colombia desde territorio venezolano”.

La foto en cuestión, que muestra a unos guerrilleros con niños en una zona selvática, es presentada en el informe como parte de “la penetración del Eln en escuelas rurales del estado de Táchira con fines de adoctrinamiento- Abril de 2018”. Sin embargo, la imagen fue recibida por EL COLOMBIANO en 2015 para un trabajo periodístico sobre las prácticas de reclutamiento que realizó el Eln en El Tambo, Cauca.

En junio de ese año, este diario viajó a la zona y realizó un informe titulado “Con piñatas y regalos llevan a los niños a la guerra”. En este se reseñó no solo la fotografía polémica, sino otras con menores de edad que fueron involucrados en acciones con el grupo guerrillero. Esta no es la única foto que no corresponde a la información entregada por el mandatario.

La agencia francesa de noticias AFP confirmó que al menos una segunda fotografía tampoco fue tomada en Venezuela. La agencia señaló que en los documentos entregados al secretario general de la ONU, António Guterres, se denuncia una “masacre” ocurrida en el estado venezolano de Bolívar en octubre de 2018 por “enfrentamientos” entre el Eln y “grupos de ‘Pranes’”, como se conocen a pandilleros venezolanos. El mensaje está ilustrado con una foto de una cabaña que tiene un grafitti con las siglas del Eln.

“Pero la imagen fue tomada en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, por el fotógrafo de la AFP Luis Robayo”, aseguró la casa periodística. La información fue confirmada por Robayo, quien manifestó que “esta foto la tomé el 20 de septiembre de 2018 en un viaje que hice a la región del Catatumbo para hacer un reportaje”. Sobre la veracidad de esta segunda fotografía, Duque no ha pronunciado.