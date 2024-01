Las cinco polémicas que enredan al Gobierno de Petro a inicios del 2024

¿Acoso laboral por parte de Hollman Morris?

Los gastos de la Primera Dama

Si bien la esposa del Jefe de Estado no es funcionaria pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública expone que no hay una reglamentación que especifique cuáles son sus funciones, además de que no tiene remuneración económica por sus actividades, ni puede firmar contratos, Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro se las ha arreglado para tener un costoso equipo de colaboradores.

¿Acoso laboral en el Ministerio del Trabajo?

El director territorial del Ministerio de Trabajo en Bogotá, Pablo Edgar Pinto, culpó públicamente a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de persecución laboral y acoso para que dirima de su cargo, según relató Darcy Quinn en la emisora LaFm.

Según la periodista: “Desde la llegada de la ministra, conocida por su defensa de los derechos laborales, ha intentado que el señor Pinto renuncie a su cargo simplemente porque no comparte su afiliación política. Al no lograr la renuncia, se ha desencadenado una persecución y acoso a diversos niveles”. La jefe de la cartera ministerial no se ha pronunciado sobre el tema que no ha trascendido más allá de la noticia en aquel momento.