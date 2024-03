Las razones por las que sectores del partido Alianza Verde piden expulsar al senador Jota Pe Hernández

Sigue escándalo con los carrotanques de la Guajira: no tienen pólizas y no se pueden mover

Hernández Vs. Pizarro

"Me acaba de tratar de perro rabioso porque digo que a nuestros militares los están matando. La que pide respeto. El hecho de que usted sea defensora de guerrilleros no me limita a mí a defender a la Fuerza Pública", afirmó el senador.

La repuesta de Pizarro

En medio del debate, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, se pronunció y se reafirmó en que el senador es un "perro rabioso" y lo señaló de violencia política.

"Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana", afirmó la senadora.