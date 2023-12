Gran polémica se ha desatado dentro del Ejército Nacional luego de que se conociera un video en el cual el Sargento viceprimero del Oswaldo Peñaranda Jiménez insultó y golpeó a una oficial de la institución.

"Para eso está la escuadra femenina. Para contarles las cosas. ¿Para qué tenemos control femenino? Si no me gusta algo yo me quejo", dijo la oficial, mientras que el sargento Peñaralda le contestaba "llorona".