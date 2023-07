Los dineros que el hijo de Petro habría recibido del exnarco Santa Lopesierra y del Turco Hilsaca

Un nuevo escándalo salpica al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Su exesposa, Day Vásquez, dio una entrevista en la que sostiene que el político habría recibido dinero del exnarco Samule López Sierra y del polémico empresario Turco Hilsaca.

Vásquez lo acusó de “recibir dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander López Sierra (alias el Hombre Marlboro). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”.

El señalamiento fue hecho durante una entrevista con Semana en la que aclaró que, sin embargo, “todo ha sido a espaldas del papá”. Vásquez afirma que se reunió con Santander Lópesierra en un apartamento en Barranquilla entre febrero y marzo del 2022. “Todo se hizo a través de Máximo (Noriega). La plata que entregaba, se la entregaban a Maximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través del Máximo”, dice.

El señalamiento apunta a que Noriega habría intervenido en tres entregas de dinero que habrían empezado a darse dos meses antes de la campaña presidencial. La cadena habría operado así: López Sierra le daba el dinero a Noriega y este a Nicolás Petro, en efectivo.

No obstante, el relato de Day Vásquez indica que esa plata “no llegaba” a las arcas de la campaña del Pacto Histórico. “Nunca llegó a la campaña. Por eso te digo, eso es ajeno a todo, nunca llegó la plata a la campaña”.

La mujer apuntó en Semana que parte de ese dinero lo habría utilizado para comprar una casa en Villa Campestre, en Barranquilla. No obstante, la promesa de compraventa no se habría hecho a nombre de Nicolás Petro, sino de un tercero que firmó el documento “para no comprometer a Nicolás. Él nos hizo el favor”.

Sobre ese caso, la exesposa de Nicolás Petro sostiene que ella le contó personalmente esa historia al presidente Petro en febrero porque –asevera– el mandatario no estaba enterado de lo que estaba sucediendo con la los giros del exnarcotraficante.

La exesposa del hijo del presidente le dijo a la revista que el Turco Hilsaca le habría dado 400 millones de pesos en dos entregas de dinero que estaban destinadas a la campaña. Esa plata habría llegado después de un desayuno que ella y Nicolás Petro sostuvieron con Gabriel Hilsaca, su hijo.

La primera entrega de esos $400 millones del Turco Hilsaca habrían llegado el día 15 mayo después de una cita que tuvieron Gabriel Hilsaca y Nicolás Petro en su residencia en Barramquilla. En ese momento le habrían dado $200 millones en efectivo, en fajos de billetes de $50.000.

La mujer afirma que Hilsaca “le entregó primero 200 y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200”.

Según la versión que entregó Vásquez a Semana, “él (Nicolás Petro) no se acercaba a esas personas ni iba a pedirles ni nada de eso, las personas se acercaban a él. Pues era hijo del presidente. Entonces, me imagino que estas personas pensaban, creyeron o creen que el papá tiene conocimiento de esos dineros que supuestamente entraron a la campaña”.

Day Vásquez también acusa a Nicolás Petro de recibir una camioneta de un empresario.