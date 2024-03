Los ocho puntos centrales que Gustavo Petro quiere debatir en una Asamblea Nacional Constituyente

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que la Constitución de 1991 no ha podido resolver los problemas de fondo del país. "En las más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo entrar a resolverlos".

"El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder", inició diciendo el mandatario de los colombianos, tras el revuelo político que generó su propuesta durante el fin de semana.

6. Cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886.

1. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone: A) Una reforma agraria. B) La inclusión del territorio y la población abiertamente excluida. C) La verdad como eje de la justicia.

Oposición internacional

'No es para salvar las reformas sociales'

El pasado viernes en horas de la noche, el presidente Gustavo Petro lanzó la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, desde Cali, y desató una polémica en el país, toda vez que en campaña había prometido no cambiar la constitución.

Durante el fin de semana, el mandatario de los colombianos dio una entrevista a El Tiempo en la cual sostuvo que no buscará la reelección presidencial en 2026 además de confirmar que la propuesta no tiene nada que ver con las reformas sociales que están 'naufragando' en el Congreso de la República.

Además: "Los muertos que vendrán serán innecesarios": Presidente Petro tras suspensión del cese al fuego con las disidencias de las Farc

"El proceso constituyente que he propuesto no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda, primero, por razones de tiempo. Si el Congreso hunde la reforma de la salud, nos lleva a una crisis y no por decisión del presidente, es porque esa es la realidad de hoy de nuestro sistema. La estructura interna del sistema ha llevado a que fracasen. Se han quebrado 100 EPS de las 126, y solo quedan 5 que cumplen los requisitos y que han pedido, la mayoría, participar en ser gestoras. Así que el proyecto de ley lo único que trata es de una transición equilibrada y ordenada hacia los objetivos que propuso el Gobierno", puntualizó el jefe de Estado.