En diálogo con la emisora La FM el mandatario aseguró que respeta la decisión de la Corte pero no está de acuerdo debido a sus principios provida.

“Siempre he sido una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción y fui respetuoso de las tres causales. Pero este fallo no solamente altera este principio sino que me parece delicado el alcance que se está poniendo en la mesa”, afirmó el presidente sobre el fallo.

El mandatario colombiano además aseguró que es importante que se evalúe el texto final del fallo, también cuestionó que la decisión tan delicada para la población fuera tomada por cinco personas.

“No se puede convertir en una práctica generalizada porque atenta contra el principio de la vida desde la concepción. Se está permitiendo que se pueda interrumpir sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo”, expresó Duque.

El presidente de Colombia aseguró que la decisión abre la puerta para que el aborto pueda ser utilizado como método anticonceptivo.

“Me preocupa que esta práctica de aborto que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y en un país machista que se puede recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos en métodos anticonceptivos para no usar el condón”, afirmó Duque.