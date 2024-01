Miembros del Gobierno y fiscal Barbosa chocan por sus declaraciones contra Petro

Las declaraciones del fiscal general Francisco Barbosa durante un consejo de seguridad en Medellín, en el que participó el alcalde Federico Gutiérrez, desató este miércoles la molestia del Gobierno.

El jefe del ente acusador dijo en ese evento que “si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron”, en referencia a que el Gobierno no giró el dinero a Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) para los derechos de realización y, en consecuencia, le quitaron la sede de los Juegos a Barranquilla.

Ante esta declaración de Barbosa —que está cerca de terminar su periodo como fiscal general—, dos ministros de Gobierno brincaron y cerraron filas para defender al presidente Gustavo Petro.

“Citar una rueda de prensa a pocos días de dejar el cargo por periodo cumplido para fustigar al señor presidente, Gustavo Petro, es una torpe equivocación que desde el Gobierno rechazamos y que en la sociedad solo genera desazón”, expresó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en un mensaje en sus redes sociales.

Por otro lado, Francisco Barbosa dijo en que “hay un desorden absoluto de orden público en Colombia”, porque al presidente “le quedó grande la seguridad”. Además, lo acusó de encarnar la “anti-institucionalidad”.

“Las declaraciones contenidas en este video son más propias de un candidato en prematura campaña, que la de un funcionario que debe trabajar armónicamente con el Gobierno”, agregó Velasco, quien reclamó respeto para el jefe de Estado.

A estas declaraciones se sumaron las del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien esta mañana también arremetió contra Barbosa y recordó que en los consejos de seguridad a los que él ha asistido, en dos o tres ocasiones, la que participó fue la vicefiscal Martha Mancera, mientras que el jefe del ente investigador no asistió.

A su manera de ver, expresó que resulta sorprendente que “ahora, al final de su gestión, participa en uno (consejo de seguridad) para hacer críticas al Gobierno en lo que es evidente que es una campaña política”, argumentó Velásquez.

Y agregó que el fiscal general “desde hace tiempo abandonó su deber de cooperación y colaboración, que es un mandato constitucional”.

Por su parte, Barbosa repuntó y dijo que son los funcionarios del Gobierno nacional los que politizan la seguridad del país para descalificarlo.

Información tomada textualmente de El Colombiano.