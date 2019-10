El Ministerio de Salud y Protección Social está construyendo un proyecto de ley acerca de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (Sean), es decir sobre los cigarrillos electrónicos, vapeadores y hasta el narguile.

Iván Darío González, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, mencionó que el Gobierno está revisando permanentemente la evidencia científica y las experiencias en otros países con estos dispositivos para construir un marco regulatorio.

“Colombia viene avanzando en la lucha contra el tabaco dentro del convenio internacional que existe y también hace aproximaciones a los nuevos dispositivos. Estamos trabajando en un proyecto de ley y permanentemente publicamos información y elementos educativos para la comunidad en general y para los profesionales; estamos sacando una nueva circular para darles un marco reglamentario a estos nuevos elementos y vamos a volver un evento de interés en salud pública las condiciones de salud asociadas al uso de los nuevos dispositivos”, dijo.

Cabe destacar que Alfonso Ávila García, de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, resaltó que estos dispositivos no son inocuos para la salud, pues ya se han identificado científicamente diversos efectos sobre ella y que contienen sustancias nocivas tanto para el que los usa como para los terceros que están expuestos a ellos.

Manuel Pacheco, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, agregó que estos dispositivos, que nacieron como alternativa para dejar de fumar y que no se ha demostrado científicamente que sirvan para ello, están causando problemas porque la gran mayoría de sus usuarios son personas que no fuman o no lo hacían.