Misterio resuelto: 'Influencer' estaría detrás de 'árbol de billetes' del sur de Cali

El particular hecho se presentó frente al colegio San Antonio María Claret, sector de Pance, donde la ciudadanía que transitaba la zona no dudó en hacer una parada en su ruta para recoger el dinero.

El 'influencer' indicó que su idea era premiar a todas estas personas, por lo que al lado del árbol dejó un letrero invitando a que quienes desearan tomar billetes, lo hicieran, pero que no olvidaran compartir: "Toma lo necesario y deja para los demás. Cuida el árbol. Si no necesitas, no tomes".