"Dicen que la persona no les generaba confianza y que estaban inquietos por la versión de la supuesta pérdida de esos objetos", le dijo una fuente de los pabellones a la Unidad Investigativa de El Tiempo.

Tras conocerse de su muerte, en el patio Ere Sur del penal alertaron que al exsenador le habrían quitado dos lujosas pertenencias de oro: una cadena y un reloj que utilizaba dentro de la cárcel.

Tras el hecho, se habría pedido que se hiciera una requisa a los reos de este pabellón para poder localizar quiénes serían los responsables del hurto al polémico exsenador que falleció cumpliendo una condena de 15 años por corrupción.

"No he recibido una queja formal de la familia. Hasta que esto se formalice La Picota no se va a pronunciar oficialmente", le dijo a El Tiempo Horacio Bustamante, director de la Cárcel La Picota, de Bogotá.