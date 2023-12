"No he pensado en renunciar, pero eso no quiere decir que no me vaya", canciller Álvaro Leyva

En entrevista con revista Semana, dijo: "No voy a conciliar, no lo haré porque me acompaña la razón, la verdad, el derecho y, sobre todo, la Constitución".

Ante la pregunta de la revista de si el presidente Petro lo acompaña en esa decisión, Leyva aseguró que no necesita hablar con él para una cosa tan obvia.

En su diálogo con la publicación, Leyva reconoció que varios funcionarios de la entidad, además de la agencia de defensa jurídica del Estado han recomendado conciliar con la firma, pero manifestó que esa es solo una sugerencia, que no es vinculante, y que la última palabra sobre si conciliar o no, la tiene él como canciller.

Dijo que la Constitución no permite que un proceso licitatorio se diseñe para que lo obtenga un solo proponente y por eso él tenía la razón cuando declaró desierta la de los pasaportes. Negó tener algún interés en que el contrato se adjudique a otra empresa y se ratificó en que nunca gritó a Martha Lucía Zamora en las oficinas de Palacio. Dijo que si lo hubiera hecho, el presidente se hubiera enterado.

Finalmente, sobre su posible salida del cargo, dijo que, aunque no tiene intención de renunciar, la decisión de mantenerlo o no es del presidente y él continuará defendiéndolo así ya no esté en el cargo.

"Estaré hasta que sea posible, hasta que él (Petro) quiera. Pero mientras esté ahí seré un intérprete del pensamiento de Petro porque no estoy para contradecirlo, sino porque coincido con él. Si le sirvo, magnífico, y si considera que se me agotó el tiempo, me voy tranquilo", manifestó.