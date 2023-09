‘No tenemos datos del comportamiento del fentanilo en Colombia’: Petro

En la tarde de este jueves, 14 de septiembre, el presidente Gustavo Petro habló desde el IV Congreso Internacional contra el Tráfico de Fentanilo, y aseguró que Colombia no tiene experiencia en modelos para combatir el peligroso opioide que es 50 veces más adictivo que la heroína.

"No tenemos la experiencia. No sabemos cómo ocurre en México, en Brasil, y no tenemos datos de cómo ocurre en Colombia. ¿Se convertirá el consumidor colombiano en el ser solitario que se mete en un hotel a consumir la sustancia hasta morir?", cuestionó el jefe de Estado.

En medio de su discurso, el presidente cuestionó la diferencia entre lo que pasa en Estados Unidos, con lo que pasa hasta ahora en Colombia. "¿Por qué la cifra de muertos no están ascendiendo como ascendieron en Estados Unidos?, ¿por qué esos niveles de 100 mil muertos que es una pandemia? Es un problema de salud pública que está matando".

Las recientes declaraciones de Gustavo Petro se dan después de que en Antioquia se confirmara la muerte de dos personas por sobredosis de fentanilo, hecho que prendió las alarmas de las autoridades toda vez que hace unas semana se incautaron más de 300 ampolletas de este opioide que, en Estados Unidos, cobró en 2021 más de 70 mil vidas.

En la tarde del pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con varios alcaldes de Colombia para buscar medidas que permitan contrarrestar el consumo del fentanilo.

"Reunión con varios alcaldes de capitales para examinar problemas de los sistemas integrados de transporte masivo, de inseguridad, y de política para defender la juventud del fentanilo", puntualizó el mandatario de los colombianos en sus redes sociales.

La alarma del Minjusticia

El pasado 12 de julio, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la probabilidad de que el fentanilo circule en Colombia y dijo que el país debía prepararse para la presencia del opioide.

“Nosotros ya tenemos detectado en Colombia el consumo de fentanilo”, dijo el funcionario en su momento, pero no dio más detalles.

El ministro sostuvo que a nivel internacional está disminuyendo el consumo de la cocaína y que el del fentanilo sí va en aumento, razón por la cual el Gobierno Nacional 'prendió las alarmas' ante la emergencia en salud pública que puede generar el opioide.

“Es cierto que en algunos lugares del mundo está disminuyendo el consumo de cocaína y aumentando ese consumo de fentanilo. Por lo tanto, la cocaína colombiana que sigue existiendo probablemente se está exportando a puntos distintos a los usuales”, puntualizó Osuna.

La noticia del fentanilo se confirmó mientras la Casa Blanca anunció que suspende el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, hecho que ha merecido varias críticas a la administración de Joe Biden.

"La Casa Blanca ha decidido suspender el monitoreo de los cultivos de coca en Colombia. Es el más reciente favorcito de Biden a Petro. Están dispuestos a todo por tal de complacer a sus aliados ideológicos. ¿Cuál será el próximo favor? ¿Quitará al ELN de la lista de terroristas?", cuestionó la congresista demócrata María Elvira Salazar.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro salió al paso a las críticas y aseguró que el consumo está cambiando y la demanda de cocaína disminuyendo.

"Las cosas cambian. La estructura de consumo de narcóticos está cambiando para mal, lo que reduce la demanda de cocaína que empieza a fluir a otros lados del planeta. La situación de consumo de fentanilo en Estados Unidos es seria y debe ser tomado en serio", afirmó el jefe de Estado.