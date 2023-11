Un video con el audio modificado fue compartido por varias redes sociales. Con la pieza manipulada aseguran que la vicepresidenta está en contra de la labor del Presidente Gustavo Petro.

La artimaña se aprovechó de un fenómeno que se viene presentando desde el pasado 16 de noviembre, cuando en el estado Metropolitano de Barranquilla, durante el partido Colombia - Brasil, parte de la tribuna protagonizó este cántico contra el jefe de Estado.

La situación escaló cuando por redes sociales se conoció el llanto de la hija menor de Petro, Antonella, quien estaba en compañía de su madre Verónica Alcocer en uno de los palcos.

El presidente y sus seguidores criticaron los cánticos, suponiendo que iban dirigidos contra la adolescente, cuando en realidad se los gritaban a él, aunque no estuviera presente.

Los abucheos no pararon ahí. La tribuna volvió a entonar el “¡Fuera Petro!” en los cuadrangulares finales de la liga colombiana, dos veces en el estadio Atanasio Girardot (Nacional vs Medellín), en el Manuel Murillo Toro de Ibagüé (Tolima vs Cali) y hasta en el Defensores del Chaco (Paraguay vs. Colombia).

Luego empezaron las fake news, con el montaje que se propagó en TikTok el pasado fin de semana, en el que usaron un video antiguo de un partido del América en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Allí estuvo Francia Márquez, entonando cantos futboleros, pero en un amañado trabajo de edición le pusieron el audio del “¡Fuera Petro!”.

El presidente Petro no fue indiferente a esa situación. En la red social X reposteó el trino de una persona, que publicó el video de Márquez con el audio verdadero (cánticos de fútbol), y le agregó la frase “Cuando los estadios son del pueblo y su juventud”.

EL COLOMBIANO