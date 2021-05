"En ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa. Cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron", se lee en la publicación realizada en la red social.

Y, acto seguido, denuncia que "en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten, porque me estaban 'desnudando' quitando el pantalón".

La joven fue trasladada a una URI en donde estuvo por cerca de dos horas, según el reporte entregado por las autoridades.