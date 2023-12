Piedad Córdoba contra Isabel Zuleta y otras rencillas que se detonaron en el Pacto Histórico

Dentro de la coalición de Petro hay división entre varios líderes y partidos por sed de poder político. Esta colectividad podría desaparecer si no se unifica para 2026.

En una especie de acto de fuego amigo, desde el interior del Pacto surgió en septiembre una demanda –que fue presentada ante el Consejo de Estado– de pérdida de investidura contra la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta. Quien impulsó esa solicitud es Augusto Osorno Gil, exprecandidato a la Gobernación de Antioquia por la Colombia Humana, partido al que también pertenece la congresista.

Una fuente cercana a ese entorno político le aseguró a este diario, bajo reserva de su identidad, que además de Osorno Gil, la también senadora antioqueña Piedad Córdoba tiene un interés particular en que Zuleta pierda su investidura. Córdoba negó ese señalamiento, mientras que Zuleta dijo que no tiene ningún problema con su compañera de bancada, “pero tampoco ninguna relación con ella”.

Por su parte, Osorno Gil explicó que su demanda surgió porque Zuleta reconoció en medios que financió campañas en las elecciones de octubre y, según él, esa plata no la recibió la Colombia Humana. “Los congresistas no pueden financiar a personas, sino al partido. Zuleta se ha convertido en la principal divisionista de la colectividad, ella no busca construir partido, sino satisfacer sus apetitos políticos individuales”, señaló.

Sobre esta demanda, Zuleta se pronunció y pidió incluir su respuesta textual: “Esperaré a que el Consejo de Estado se pronuncie, sobre todo por una razón importante y es que la motivación de esta demanda es la manera como los medios de comunicación inducen al error en la población (...) La curul no es mía, es de los movimientos sociales y ambientales de este país, una curul no es una propiedad privada menos cuando representa a las luchas sociales. Asumí una responsabilidad que estoy sacando adelante con mucho esfuerzo”.

Ese supuesto interés individual ha sido el detonante de la ruptura interna que se registra en el Pacto, pues no solo a Zuleta la señalan de querer coger por su lado, sino también a otros líderes como Roy Barreras, Daniel Quintero y Arelis Uriana, quienes están más enfocados en fortalecer sus propios partidos políticos: La Fuerza de la Paz, Independientes y Mais, respectivamente.

Incluso la misma Córdoba parece estar creando su propio bloque político. Esto quedó en evidencia con su gestión para una cita privada entre la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, con Carolina Córdoba Curi, gobernadora electa del Chocó y sobrina de la senadora; Rafael Andrés Bolaños, alcalde electo de Quibdó; Ligia del Carmen Córdoba, alcaldesa electa de Buenaventura; y Ferney Chaparro Perdomo, alcalde electo del municipio de Maní, Casanare.

División que es difícil de zanjar

Para evitar que las 13 fuerzas políticas (entre partidos y movimientos) que conforman el Pacto se dividan, la senadora María José Pizarro puso sobre la mesa la propuesta de crear un partido único. “En las elecciones de 2026 será imposible jurídicamente confluir en una coalición política. Eso implica que cada uno de los 13 movimientos tenga listas por separado o fusionarnos en un partido unitario”, expuso Pizarro.

Sin embargo, esa propuesta se ha visto truncada por los intereses personales que provocan rencillas por cuenta de la puja por ser el ‘ungido’ por Petro para ser su candidato presidencial en las elecciones de 2026, como ha quedado claro con la pelea entre Daniel Quintero y Gustavo Bolívar.

Y es que el exalcalde de Medellín y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá rompieron los protocolos y vienen protagonizando un tire y afloje público por ser el sucesor de Petro. En su más reciente fricción, Bolívar propuso una consulta para definir el candidato y señaló que Carolina Corcho sería una mejor opción “que (Daniel) Quintero, Roy (Barreras), (Carlos) Caicedo o Claudia (López)”. Quintero le respondió que los ciudadanos no buscan “herederos” y que el principal objetivo es “recuperar a Colombia para la gente”.

Aunque faltan dos años y medio para las elecciones de 2026, dentro del petrismo han dejado claro que la puja por tener una posición de poder apremia y que las otras peleas y divisiones (ver Para saber más) son difíciles de zanjar.

Lo cierto es que estas pujas internas que conciliadores como Pizarro tratan de resolver, se podrían traducir en el resquebrajamiento del Pacto, que en los comicios de 2026 podría partir cobijas como ocurrió en los de este año.

Para saber más: las otras peleas que han calentado el Pacto

Una de las rencillas más sonadas en el Pacto se dio justo antes de la instalación del Congreso, en julio de 2022. Aunque estaba pactado que Roy Barreras sería el candidato único para presidir el Senado, Gustavo Bolívar y Alexánder López le salieron al paso para hacerle contrapeso a la candidatura de Barreras, pero fracasaron en su intento.

Otro choque ocurrió en agosto de 2022, cuando la representante María Fernanda Carrascal calificó a Agmeth Escaf, su compañero de bancada, de ‘manguito’ (traidor) por hacer acuerdos con conservadores, liberales, Cambio Radical y el Centro Democrático para ser presidente de la Comisión Séptima de la Cámara. Además, el senador Paulino Riascos chocó con Isabel Zuleta, a quien señaló de cometer conductas irregulares para impedir su candidatura a la presidencia del Senado.

