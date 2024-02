Por atentado contra el club El Nogal citan a declarar a Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc

Rodrigo Londoño, Julián Gallo y Milton de Jesús Toncel, que hicieron parte del último Secretariado de las extintas Farc, fueron citados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a rendir versión y aportar verdad sobre el atentado al Club El Nogal, cometido en 2023 en Bogotá, que dejó 36 muertos y 198 heridos.

La diligencia, según informó este martes el alto tribunal, se realizará en las instalaciones de la JEP los días 12 y 13 de agosto de este año.

También fueron citados Fabián Ramírez Cabrera; Floresmiro Burbano, alias 'Martín Corena'; Jaime Tapiro García, 'Rubén Polanco' o 'Chencho'; José Edwin Aldana y 'Leonardo Posada', indicó la JEP en un comunicado.

Este es el primer llamado a versión que hace la JEP dentro del Caso 10, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos por la entonces guerrilla de las FARC, que dejó las armas luego de firmar un acuerdo de paz en 2016.

Hasta el momento, solamente Londoño, que fue el último comandante de las Farc; Herminsul Arellán Barajas, 'Pedro' o 'El Flaco', y Fernando Arellán Barajas habían sido llamados antes por la justicia colombiana a rendir cuentas por este sangriento hecho.

Los demás son llamados por la JEP porque las investigaciones previas, o declaraciones públicas de ellos mismos, indican que pueden aportar verdad sobre este atentado ocurrido el 7 de febrero de 2003 con un carro bomba.

Con esta citación la Sala de Reconocimiento de la JEP inicia oficialmente la investigación del Caso 10, denominado 'Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano'.

Este atentado hace parte del Caso 10 porque preliminarmente sigue uno de los tres patrones, hasta ahora identificados, de conductas no amnistiables en el desarrollo de las hostilidades que son atribuibles a las desmovilizadas Farc, en este caso, dirigir ataques intencionales contra personas civiles y bienes de carácter civil que no pueden ser un objetivo militar.

Las víctimas acreditadas a la JEP por este hecho también están citadas para intervenir durante la audiencia. El 12 de agosto se escucharán las versiones de los nueve ex-Farc citados y, el 13 de agosto, las víctimas, familiares de las víctimas y sus representantes podrán hacer las preguntas que consideren pertinentes.