Luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitiera orden de captura en contra del exsenador Arturo Char, por presuntamente estar implicado en el escándalo de corrupción y compra de votos de Aida Merlano, el político del Atlántico se pronunció en sus redes sociales.

"Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces, sino ante la opinión publica", puntualizó en su cuenta de Twitter el exsenador.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia se dio debido a que, a su consideración y según el material probatorio obtenido, Arturo Char habría sido cómplice de la también exsenadora condenada Aida Merlano, en la compra de votos en el Atlántico para las elecciones legislativas de 2018.

"Los hechos por los cuales Char Chaljub es investigado se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre otros Arturo Char Chaljub y Aida Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde la sede política Casa Blanca", dijo la Corte Suprema de Justicia.

El caso del cacique electoral de la Costa Atlántica está relacionado directamente con la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, quien ya tiene dos condenas por compra de votos y por violar los topes de financiación permitidos por las leyes colombianas.

Merlano Rebolledo, quien llegó hace poco a Colombia luego de ser capturada en Venezuela, afirmó que la familia Char promovió una estructura ilegal para comprar votos. Esto con el fin de que ella pudiera llegar al Senado de la República y Lilibeyh Llinás a la Cámara de Representantes, en 2018.

De igual forma, la condenada expolítica aseguró que en 2019 las familias Char y Gerlein organizaron una estrategia para permitir su fuga de un consultorio del Norte de Bogotá donde se encontraba en una cita odontológica.