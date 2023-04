Salamanca, nacido en Úmbita, Boyacá, es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en relaciones internacionales y seguridad integral; maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, entre otros títulos.

En la Policía estuvo durante más de 30 años, en donde alcanzó a desempeñarse como inspector general, director de Seguridad Ciudadana, director de tránsito y transporte, y comandante de Región 4 de Policía, que abarca los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca.

A lo largo de su carrera policial Salamanca es recordado, entre otros motivos, porque fue testigo de una investigación disciplinaria de un caso de corrupción en la contratación de unas casas fiscales de San Luis, Tolima, contra el entonces director de la Policía, Óscar Atehortúa.

A Atehortúa se le cuestionaba porque que en calidad de director general del Fondo Rotatorio estuvo incurso en varias irregularidades en este contrato, no se declaró impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con estas presuntas irregularidades y utilizó presuntamente de manera indebida su cargo de director de la institución, para que el entonces inspector general de esa entidad, general William Salamanca, no diera curso a una actuación disciplinaria en este caso, al haber ordenado vacaciones forzadas para el oficial sin que éste las hubiera pedido.

Durante esta investigación la Procuraduría tuvo en cuenta el testimonio del general, quien aseguró que sostuvo una tensa reunión con el director de la Policía, en la que precisamente se mencionó el tema de sus vacaciones obligatorias, aún, cuando el inspector ya había disfrutado de las mismas.

“Él me dice: -se me sale ya de la oficina, y no mi general, ¿por qué me voy a salir de su oficina?- Se me va ya de vacaciones. Mi general, ¿por qué esa decisión es suya? Aún quedó más sorprendido si yo ya disfruté de vacaciones, las disfruté en junio del año pasado. Y usted ahora me da la orden que yo salga con vacaciones cuando le acabo de mencionar que estoy adelantando investigaciones graves contra la corrupción en la Policía y que hay una sociedad colombiana que exige que se luche contra la corrupción”, expuso en la diligencia adelantada el pasado 24 de noviembre.

Según Salamanca, en medio de la acalorada reunión, este le manifestó al jefe de la Policía que se sentía “decepcionado”, debido a que mientras Atehortúa estuvo como Inspector de la Institución archivó varias investigaciones que se surtían en el interior de la entidad.

Finalmente, Atehortúa fue absuelto por la Procuraduría.

Salamanca manifestó en una reciente columna que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad nacional y que se debe reorientar el modelo de vigilancia por cuadrantes, fortalecer la inteligencia y la investigación criminal e implementar una transformación tecnológica en la institución.

Mientras Salamanca se reincorpora a la institución, el General Tito Castellanos estará como director encargado.