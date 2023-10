Que le van a entregar hasta cinco tarjetones, que algunos tienen la foto del candidato y otros no y que hay unos aspirantes que aunque ya no están en la contienda igual aparecerán en la papeleta. Si esta información lo abrumó y aún no sabe cómo votar en las elecciones de este 29 de octubre, nosotros le explicamos lo que tiene que saber de la jornada de este domingo.

¿Qué se elige en las elecciones de este 29 de octubre?

El último domingo de octubre están programas las elecciones territoriales, como las llamó la Registraduría, y en ellas se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, miembros de asambleas departamentales, consejos municipales y juntas de Acción Local (JAL), que liderarán sus regiones desde el próximo 1 d enero de 2024.

¿Cuántos cargos se elegirán?

Este domingo se elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles, según las cifras de la Registraduría.

¿Quiénes pueden votar en estas elecciones?

Podrán ejercer su derecho al voto los mayores de 18 años que residan en el país y que, además, hagan parte del censo electoral definido a partir del registro de documentos de identidad para votar.

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar este 29 de octubre?

El potencial electoral de Colombia es de 38.965.515 votantes. De ellos, 20.027.815 son mujeres y 18.937.700 son hombres, de acuerdo con la última actualización de la Registraduría al 4 de octubre.

¿Cuántos puestos y mesas de votación están habilitados?

De acuerdo con el registrador nacional, Alexánder Vega, este 29 de octubre se instalarán 12.817 puestos de votación: 5.605 urbanos y 7.212 rurales, es decir, hay un aumento de 1.227 puestos respecto a los comicios de 2019 y de 554 (431 en zonas urbanas y 123 rurales) frente a las presidenciales de 2022.

¿Cómo puedo consultar el lugar de votación?

La Registraduría habilitó varias opciones para que los sufragantes consulten su puesto y mesa de votación:

- Puntos de información al votante en las principales ciudades del país.

- La página web de la Registraduría www.registraduria.com.gov el banner “Consulte aquí su lugar de votación”.

- En la aplicación “Elecciones Colombia 2023” de descarga gratuita y disponible en Google Play y App Store.

- En el número de WhatsApp 317 665 5533

¿A qué hora inicia y termina la jornada electoral?

Los colombianos tendrán 8 horas para votar. La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana y terminará a las 4:00 de la tarde.

¿Si son las 4:00 p.m. y aún estoy en la fila, puedo votar?

No. A las 4:00 de la tarde se cierran las mesas de votación. Si aún hay ciudadanos en los puestos de votación y haciendo fila en sus mesas, no podrán votar después de esa hora.

¿Qué documento debo presentar para votar?

Los sufragantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, ya sea física o en formato digital. Claro está, podrán votar si inscribieron previamente el documento. No se permite votar con contraseña, ni cualquier otro documento.

¿Los extranjeros pueden votar?

Los extranjeros residentes en Colombia podrán votar si cuentan con mínimo 5 años de residencia en el país e inscribieron su cédula de extranjería con categoría de residente vigente expedida por la autoridad competente.

¿Los colombianos que viven en el exterior pueden votar el 29 de octubre?

Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior solamente pueden votar en las elecciones de carácter nacional como presidente o Congreso, no para las regionales.

¿Cuántos tarjetones le entregarán en la mesa?

Una vez llegue su turno para votar, los jurados le pedirán su cédula para verificarla en el listado. Ellos le entregarán cuatro tarjetones para votar para la Alcaldía, Gobernación, Asamblea y Consejo Municipal. En algunos casos le entregarán una quinta papeleta para votar por la Junta de Acción Local (JAL).

¿Cómo voto para alcaldías y gobernaciones?

En el caso de estos dos tarjetones, los candidatos aparecen identificados con su foto y el logo de los partidos o movimientos que los avalaron. También aparece la casilla del voto en blanco. Debe marcar con una equis (X) o cualquier otro signo solo en la casilla de su preferencia, si marca dos o más candidatos su voto será anulado.

¿Y para Asamblea, Consejo y JAL cómo voto?

Los tarjetones para la Asamblea, Consejo y JAL no tienen la foto del candidato, solo el logo del partido y el número que representa a cada aspirante. Para que su voto sea válido en estos tarjetones usted puede votar de dos formas: voto preferente y no preferente.

Voto preferente: tiene dos opciones de marcación

- Puede marcar con una equis (X) o cualquier otro signo el logo de la agrupación política y el número del candidato de preferencia.

- Marcar directamente la casilla con el número del candidato.

Voto no preferente: en este caso marca con una equis (X) o cualquier otro signo la casilla completa del partido o movimiento.

*Recuerde que marcar más de una casilla anula el voto.

¿Si marca a un candidato revocado por el CNE, el voto contará?

Los rostros de los aspirantes revocados aparecerán en el tarjetón y según la Registraduría, sus votos serán contabilizados este 29 de octubre. En total son 2.955 los candidatos revocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró distintas irregularidades en sus procesos de inscripción.

Según la entidad, quienes voten por una candidatura revocada estarían también marcando un voto nulo porque, al final del escrutinio, no podrán ser computados.

La Registraduría aseguró que los jurados de votación sí contabilizarán los votos de los candidatos revocados y advirtió que después de entregar el conteo, la pelota volverá a quedar en terreno del CNE.

¿Y si se equivoca al marcar la tarjeta electoral?

Si esto le llega a suceder, deberá devolver a los jurados de votación la tarjeta electoral mal diligenciada, la cual será destruida por parte del jurado, quien le entregará una nueva tarjeta electoral.

¿Entregarán certificado electoral en las elecciones del 29 de octubre?

Sí, el votante recibirá el certificado electoral tras ejercer su derecho al voto.

¿Cuáles son los beneficios que otorga el certificado electoral a quienes votan en Colombia?

Son varios los beneficios que obtendrán quienes ejerzan su derecho al voto:

- Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de Educación Superior. Un tratamiento similar tendrá en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.

- Medio día de descanso compensatorio remunerado.

- Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, si son soldados o auxiliares bachilleres, y dos meses, si son soldados campesinos o soldados regulares.

- Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones, estrictamente establecidas en un concurso abierto.

- Los estudiantes de una institución oficial de educación superior que votaron tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula.

- Rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

- Descuento del 10 % en el costo del trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar y duplicados de la cédula de ciudadanía.

¿Se puede usar el celular en el cubículo al momento de votar?

No. De acuerdo con el Decreto de Orden Público que expide el Gobierno para cada evento electoral, durante la jornada de votación no podrá usarse el celular dentro del puesto de votación. Se exceptúan a los ciudadanos que se identifiquen ante el jurado de votación con la cédula digital.

¿Se puede llevar mascotas al puesto de votación?

Sí. No existe ninguna prohibición sobre el ingreso de mascotas a los lugares de votación; sin embargo, por seguridad, la Registraduría recomienda a los votantes abstenerse de llevar mascotas.