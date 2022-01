Desde ayer y por disposición del Gobierno Nacional, las personas con síntomas que puedan estar relacionados con un cuadro de COVID-19, independiente de su estado de vacunación, deberán aislarse durante siete días y no 14, como estaba establecido.

”Lo más importante, eso sí, es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión”, explicó el Ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Los nuevos lineamientos para definir el aislamiento preventivo, según informó el jefe de la cartera de Salud, fueron establecidos luego de días de análisis y discusión con expertos revisando la evidencia científica respecto a las condiciones diferenciales de ómicron frente a las otras variantes de la COVID-19.

Vale la pena recordar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), ómicron ya circula en Bogotá, Atlántico, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Quindío y Valle del Cauca.

Desde esta misma institución explicaron que cerca del 70% de los casos COVID reportados en los últimos días se encuentran relacionados con la variante ómicron.

Carlos Trillos, epidemiólogo y docente de la Universidad del Rosario, explica que de acuerdo a la evidencia de lo que se ha visto con la variante ómicron, se sabe que, entre otras cosas, es mucho más contagiosa. Además, las características de comportamiento epidemiológico - clínico lo que demuestran es que se comporta muy parecido a un resfriado común, entonces lo que busca el Ministerio de Salud al reducir el tiempo de aislamiento es que cualquier persona que tenga una sintomatología similar a una leve de gripa se aísle de tal manera que estas personas no estén circulando y transmitiendo el virus, por lo menos hasta que no se demuestre que no está contagiado.

Además, explica el epidemiólogo que con esta medida el Gobierno busca también evitar que las personas salgan a congestionar los sistemas de salud, las urgencias y áreas hospitalarias y el transporte, ya que provocaría aumentar la circulación viral.

A la fecha en Colombia se han aplicado, según datos del Ministerio de Salud, cerca de 65 millones de vacunas y 28’600.589 personas ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Con este panorama, explica Trillos, el país está en unas condiciones diferentes a cuando comenzó la pandemia, porque se tiene una buena cobertura de vacunación y una población que tiene la inmunidad híbrida, es decir, hay un grupo de personas que han tenido la infección natural, además de la vacuna y eso ayuda a generar más barreras. Con la vacuna lo que se ha demostrado es que protege de complicaciones de la muerte y genera barreras para la circulación viral.

Agregó que con la variante ómicron, el periodo de incubación es de tres días y con la otra variante era de cinco días.