“Si sabotear es salvar la salud de los colombianos, pues entonces seguiré saboteando con gusto cada plenaria donde se debata esa nefasta reforma, hasta que la retiren o se hunda. Pero no permitiremos que jueguen con la salud del pueblo. Firmes haciendo oposición”, afirmó el congresista elegido por la circunscripción afro.

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes, que se llevó a cabo el martes pasado, se registró un fuerte cruce de mensajes entre los congresistas Andrés Forero, del Centro Democrático, y David Racero, del Pacto Histórico, en medio de la discusión sobre la iniciativa.

“Es la décima vez que se tiene que levantar la sesión por falta de quórum, promovido especialmente por el Centro Democrático y Cambio Radical, que se sale continuamente de la plenaria, burlándose no solamente de la Cámara, sino del país, de los colombianos. ¿Por qué no dan la cara?”, reclamó Racero al uribismo y a Forero, específicamente, porque salieron para romper el quórum y por tal motivo no se pudo continuar con el debate.

El hecho generó gran molestia en Forero, quien dijo que el congresista del Pacto tiene “doble rasero” porque, cuando era oposición a Iván Duque, también rompía el quórum.