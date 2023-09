Este martes , 5 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de su hermano Juan Fernando Petro sobre las pasadas elecciones presidenciales y la estrategia que, según Juan Fernando, le habría dado más de un millón de votos a la campaña del hoy mandatario de los colombianos.

En entrevista con 'Los Informantes' de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro señaló que gracias a la estrategia de diálogo por diferentes cárceles del país con cabecillas de grupos armados se habría generado un impacto que terminó dándole votos a la campaña de Gustavo Petro, claves según Juan Fernando, para la posterior victoria por tratarse de regiones distantes del petrismo como Norte de Santander y parte del Magdalena Medio.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a estas declaraciones mediante sus redes sociales y señaló que nunca ha estado cerca de esa cantidad de votos en las regiones mencionadas por su hermano.

"Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes", dijo el presidente Petro en su cuenta de X, antes Twitter.