"Sinvergüenza": Uribe volvió a responder a las acusaciones de Salvatore Mancuso

En una entrevista con la periodista María Jimena Duzán, Mancuso apuntó que Uribe estaba vinculado a reuniones donde se planearon acciones violentas y masacres. Entre los encuentros, dijo Mancuso, hubo uno en el que participaron Carlos Castaño y el entonces secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno.

En esa reunión, Moreno habría solicitado el asesinato de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos que atacaba frontalmente a Uribe y a otros altos funcionarios. Mancuso declaró en la JEP: "Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción".

En relación con las masacres de El Aro y La Granja, Mancuso aseguró que Uribe tenía pleno conocimiento de ellas. "La Granja y El Aro, eso fue un pedido directamente también desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno", señaló Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz, donde recientemente fue admitido.

Mancuso asevera estar tan seguro de haber recibido directrices de Uribe que le dijo a la periodista Duzán que averigüe "si no me vieron entrar en la brigada, a los batallones, a las bases, a la Policía, al DAS, a todos lados, y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe a reunirme, en el Ubérrimo".

Asimismo, manifestó que el exjefe de Estado le ha "mandado razones" para que entregue una declaración escrita donde se retracte de lo que ha dicho hasta ahora en contra del también exsenador. "Yo dije 'claro, yo declaro, pero la verdad de lo ocurrido'", narró el desmovilizado confeso exparamilitar.

Álvaro Uribe Vélez respondió a las acusaciones dadas en la JEP y en la entrevista, negando categóricamente, de nuevo, cualquier participación en reuniones con Mancuso.

El expresidente argumentó que Mancuso "tendrá que probar que yo sabía del Aro" y reiteró que nunca se reunió con el excomandante paramilitar en su finca, el Ubérrimo. "Antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba", escribió en su cuenta de X.

“El Ubérrimo está cruzada por vías públicas, y la casa está sobre una vía donde usualmente dejan los carros de los visitantes, inclusive de la Fuerza Pública, como lo hizo el Coronel Suárez cuando fue a preguntar por mi seguridad”, afirmó el exmandatario.

Uribe agregó: “Tendrá que probarse que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio coronel Suárez el bandido, respondió a una pregunta ante fiscales que no hablamos de paramilitarismo en Antioquia. Dos razones le mandé: extradición y denuncias penales, aquí y en USA”.

Uribe también desmintió la aserción de Mancuso sobre la reunión con el Coronel Suárez en 1995, cuando aún era Comandante de la Policía de Montería. Según Uribe, en ese momento solo existía un campamento en el Ubérrimo, sobre la carretera.

La polémica ha generado reacciones en la opinión pública, exigiendo investigaciones exhaustivas para esclarecer la verdad detrás de estas acusaciones. Uribe acudió a la Fiscalía el 27 de noviembre para brindar una versión libre sobre la masacre de El Aro y sobre el asesinato de Jesús María Valle.

Con información de Colprensa.