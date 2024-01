Una amiga de Day Vásquez denunció al fiscal Mario Burgos por prevaricato

A la Fiscalía General de la Nación llegaron dos denuncias de parte de una misma titular: Génesis Fabiola Olave García. Una se dirige hacia el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien llevó a Nicolás Petro Burgos a juicio por lavado de dinero, y otra se dirige hacia la expareja de Petro, Daysuris del Carmen Vásquez Castro.

Los textos tienen un hilo conductor en común. Según Olave, el fiscal Burgos, quien imputó tanto a Petro como a Vásquez, omitió señalar a la mujer por haber violentado sus datos personales a pesar de tener las pruebas para ello, como lo demostró en la audiencia en la que, de manera fallida, intentó buscar una medida de aseguramiento contra Petro.

Burgos señaló en agosto pasado a Vásquez por el delito de violación de datos personales, además del de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por los que Nicolás Petro es procesado. Para Olave, lo hizo "omitiendo imputarle la violación de datos personales de la que, con unidad de designio, tiempo, modo y lugar también me hizo víctima".

La denuncia expresa que la omisión de Burgos llegó a pesar de que "estaba plenamente informado" de que Day Vásquez hackeó su teléfono, pues el mismo informe de investigador que utilizó para hacer a Vásquez indiciada, y luego buscar un principio de oportunidad que hasta ahora no se ha podido concretar, tenía pruebas para un señalamiento más.

Burgos imputó a Vásquez, y luego sustentó "la inferencia razonable de autoría o participación" de ella en la violación de datos personales de Laura Ojeda Estupiñán, actual esposa de Nicolás Petro, con la que en 2022 obtuvo información reservada para saber cuándo ambos sostenían comunicación.

No obstante, al exponer las pruebas a lo largo de las audiencias de principio de agosto, el fiscal Burgos dio cuenta de que un informe de investigador tenía consigo la agenda de contactos de WhatsApp de Génesis Leal, algo a lo que Day Vásquez llegó con el mismo ejercicio de hackeo con el que afectó a Laura Ojeda, mejor amiga de Génesis.

El informe de investigación, que además tiene un perfil completo de las redes sociales de Génesis, "asevera que la vulneración a los datos personales ocurrió también en mi persona", de acuerdo con la denuncia, de dieciocho páginas, contra Burgos. Sin embargo, el fiscal decidió imputar "solo en lo que tiene que ver con la señora Laura Ojeda Estupiñán".

El proceso legal contra Petro y Vásquez continuó, hasta el punto en que el fiscal Burgos logró diseñar una matriz de colaboración que luego se convirtió en un principio de oportunidad que el 15 de enero tuvo que avalarse ante un juez. Esa diligencia tuvo que aplazarse porque Vásquez debe pagarle $40 millones al Estado, pero aún no tiene el dinero.

Lo que Génesis retoma en su denuncia es que en las audiencias, las declaraciones de Vásquez y en el principio de oportunidad se contempla que la expareja de Petro también transgredió la información reservada de la mejor amiga de Laura Ojeda, pero Burgos no lo imputó, no lo investigó y no compulsó copias, lo que podría traducirse en un prevaricato por omisión.

"De acuerdo con estos hechos, la presente DENUNCIA se formula por la comisión del delito de PREVARICATO POR OMISIÓN; sin perjuicio de las demás conductas punibles que puedan derivarse de los hechos denunciados y que, a su buen juicio, considere la delegación de la Fiscalía General de la Nación que puedan materializarse", se lee.

Olave insistió en que "el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño omitió su deber constitucional respecto a la vulneración a la integridad de mis datos personales cometida por la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro", debido a que "era claro", según los elementos de prueba de la Fiscalía, "que yo también había sido intervenida".

"Quizás porque mi nombre no tiene ningún alcance mediático y soy una mujer trabajadora del común, el fiscal decidió pasar por alto los hechos victimizantes sobre mi persona", asegura la denuncia, que indica que se trata "a todas luces" de una "omisión en el deber" y una "injusticia" que causó "acoso, pérdidas e incluso me tuve que marchar de mi país por ello".

La mayoría de argumentos esbozados en la acción legal contra Bustos son retomados por la mejor amiga de Laura Ojeda en la segunda denuncia que interpuso, que va encaminada a que se investigue a Dayssuris Vásquez, precisamente, por la violación de datos personales que el fiscal Mario Burgos presuntamente hizo a un lado.

"El delito cometido en mi contra reviste una gravedad manifiesta, pues lesiona mi intimidad y mi posibilidad de autodeterminación informática", dice la denuncia de once páginas. Day Vásquez, "a través de una tercera persona, tal y como ella misma lo adujo ante la Fiscalía General de la Nación, obtuvo datos personales de mi equipo móvil".

Los datos buscaban elaborar "un análisis link y un perfilamiento", según Olave, quien retoma lo explicado por Mario Burgos en las audiencias del año pasado. Con ese perfilamiento Vásquez "deseaba corroborar si se había cometido en su contra una infidelidad, cuál era el tiempo de relación entre la señora Ojeda Estupiñán y Petro Burgos o algo similar".

*Con información de Colprensa