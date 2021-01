Añadió que “marchemos unidos en esta vacunación masiva en nuestro país, soportados en la ciencia, no en la política, soportados en el criterio de los expertos, no las interpretaciones de ocasión”.

En total, Colombia ha adquirido 61,5 millones de dosis, con una inversión superior a los 2 billones de pesos, que permitirán vacunar a 35 millones 250 mil personas durante el año 2021.

Durante el especial televisivo el Jefe de Estado firmó el decreto que adopta el Plan Nacional de Vacunación.

Duque también señaló que estos resultados son una muestra de que el Gobierno ha estado trabajando de manera rigurosa en la adquisición de las vacunas y rechazó las noticias falsas que han estado circulando sobre la falsedad de los acuerdos.

“En las últimas semanas vimos muchas noticas falsas que decían que los acuerdos no existían, que el equipo de profesionales no hablaba inglés, que no se tenía dominio sobre proceso de negociación y que no se tenía asegurada el resto de la población”.

Proyecciones

El Gobierno entregó las proyecciones de la llegada y disponibilidad de vacunas por mes en el país. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en febrero, Colombia tendría 337.000 vacunas. Este sería el mes en que llegaría la menor cantidad de dosis para el plan de inmunización contra el covid-19.

En marzo llegarían 3.333.764 y en abril habría disponibilidad de otras 4.663.843 vacunas, mientras que en mayo serían 3.839.843.

Junio, julio y agosto serían los meses de mayor disponibilidad de biológicos y, por ende, los meses en que se lograría la mayor cantidad de personas vacunadas. En junio llegarían 7.553.450 vacunas. En julio se contarían con 8.294.941 dosis más y agosto la disponibilidad sería de 11.258.941 vacunas.

Según las proyecciones del Gobierno Nacional, los lotes de vacunas del último cuatrimestre estarían distribuidos así: septiembre, 5.642.941; octubre, 6.260.116; noviembre, 4.934.352, y diciembre, 3.166.666.

Según explicó el presidente, con la diversificación del portafolio de vacunación, el país tendrá la capacidad para completar el 100% del plan nacional de vacunación contra el covid-19 a lo largo del año 2021.

Así serán las etapas para la vacunación

El plan de vacunación, que se realizará en dos fases y cinco etapas, comenzará con la aplicación de los biológicos a personal de salud, mayores de 60 años y personas con comorbilidades, poblaciones que presentan una mayor mortalidad por contagio de covid-19.

Posterior a estas poblaciones, se realizará la inmunización a docentes, poblaciones en ocupaciones o situaciones de riesgo y, por último, personas entre los 16 y los 59 años sin comorbilidades.

Por el momento, el plan nacional de vacunación no incluye a las personas que ya se contagiaron de covid-19, que ya son más de dos millones, ni a las mujeres gestantes ni menores de 16 años, poblaciones para las que no hay la suficiente evidencia en los ensayos clínicos de desarrollo de vacunas.

Así serán las fases para la vacunación a partir del 20 de febrero:

FASE UNO:

Etapa uno:

-Vacunación de todos los trabajadores de la salud y de apoyo en primera línea y todos los adultos de 80 años en adelante.

-Total de población a vacunar en esta etapa:1.691.366 personas.

Etapa dos:

-Vacunación de toda la población entre los 60 y los 79 años y todos los trabajadores de la salud en segunda y tercera línea.

-Total de población a vacunar en esta etapa: 7.192.701 personas.

Etapa tres:

-Vacunación de toda la población con comorbilidades entre los 16 y los 59 años y del 100% de los profesores de básica y secundaria.

-Total de población a vacunar en esta etapa: 2.950.431 personas.

FASE DOS:

Etapa cuatro:

-Vacunación de todos los cuidadores institucionales y el 100% de las personas en ocupaciones o situaciones de riesgo, como población privada de la libertad, guardias del INPEC, policías y militares, personas en situación de calle.

-Total de población a vacunar en esta etapa: 4.910.000 personas.

Etapa cinco:

-Población entre los 16 y los 59 años y sin ninguna comorbilidad. Se empezará por el grupo de 50 a 59 años, luego 40 a 49, 30 a 39, 20 a 29, y finalmente 16 a 19.

-Total de población a vacunar en esta etapa: 17.490.151 personas.