Video | "Mamola": la respuesta de Petro a quienes dicen que la reforma laboral aumentaría el desempleo

Utilizando esa icónica expresión del político santandereano Horacio Serpa Uribe, el presidente Gustavo Petro salió a defender el proyecto de reforma laboral que su gobierno radicó recientemente ante el Congreso de la República.

Lea también: Fenalco dice que el gobierno se equivoca con la nueva reforma laboral radicada ante el Congreso

Durante un evento de lanzamiento de la estrategia de economía popular con el Sena, Petro respondió ante las críticas de empresarios y algunos gremios sobre el nuevo articulado de reforma laboral, quienes señalaron que gran parte del primer articulado que se hundió en el Congreso se mantuvo en este nuevo proyecto. Ante esa situación Petro se fue lanza en ristre y defendió su proyecto desestimando que esta iniciativa fuese a generar desempleo.

"Una economía popular empoderada, esa es nuestra política del trabajo", destacó Petro sobre la iniciativa de su gobierno.

Acto seguido el presidente Petro se refirió a los cuestionamientos que se han presentado contra la reforma laboral radicada por su gobierno.

"'Que no pueden alzar los salarios', nos dicen, 'que no pueden recortar la jornada de trabajo', 'que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 p.m. y no hasta las 6:00 p.m., como creemos nosotros que termina. Porque entonces si se hace eso echan a los trabajadores y se crece el desempleo: Mamola", fueron las palabras del mandatario en su intervención este martes, 29 de agosto.