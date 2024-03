Las duras palabras de Geraint Thomas a Nairo Quintana: “No debería estar corriendo, maldita rata”

El ciclista colombiano reapareció en el ciclismo europeo, al competir en la Vuelta a Cataluña.

Geraint Thomas le faltó al respeto a Nairo Quintana.

Compartir

Nairo Quintana reapareció en el ciclismo europeo, tomando parte de la Vuelta a Cataluña, competencia en la que fue campeón en 2016 y que en esta ocasión quedó en manos de Tadej Pogacar.

El colombiano figuró como gregario del jefe de filas del Movistar Team, Enric Mas, pero no consiguió una sobresaliente actuación y, en la última etapa, tuvo que abandonar por una caída.

Lea también. Video | James Rodríguez tuvo un noble gesto con un aficionado en silla de ruedas

“No he podido terminar la Vuelta a Cataluña, se me ha caído un corredor al frente y no he podido librarlo, he caído nuevamente, ayer caí, hoy volví a caer, por fortuna apenas fueron raspones y estoy bien, seguimos la preparación para las próximas carreras y nos vemos en País Vasco”, dijo Nairo Quintana, en la cuenta de X del Movistar Team.

El comienzo de año para Nairo Quintana no ha sido del todo positivo, porque en los Campeonatos Nacionales y el Tour Colombia estuvo relegado de los primeros lugares y, además, se contagió de COVID-19, situación que lo obligó a ausentarse de O Gran Camiño, evento en el que estaba inscrito.

Nairo Quintana protagonizó un altercado con un rival en la Vuelta a Cataluña.

Además de las caídas, el campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 tuvo un altercado con uno de sus rivales en la Vuelta a Cataluña.

Así lo dio a conocer el ciclista neerlandés Wout Poels, quien hace parte del Bahrain Victorious.

“Estábamos subiendo en una cuesta final y me sentía bien. Quería avanzar, pero nadie me dejaba. Decidí seguir a (Enric) Mas”, dijo Poels en diálogo para el pódcast de su colega Dylan van Baarle, ciclista del Visma-Lease a Bike.

Lea también. Revelaron la pelea que tuvo Nairo Quintana con un rival en el marco de la Vuelta a Cataluña

Nairo Quintana intervino e impidió que Poels se instalara detrás de Mas. “Quizás fue molesto, pero no es que quisiera adelantarlo. Pero en un momento dado, me dio un codazo”, sostuvo Poels.

“Le pregunté por qué lo había hecho y por qué era tan agresivo. Luego le pregunté en broma si todavía estaba usando tramadol”, agregó Poels.

El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar Team, abandonó la Vuelta a Cataluña luego de sufrir una caída.

Nairo, más allá de la disputa, no entró en polémicas y guardó silencio ante los comentarios del rival. “Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo fue lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”, sostuvo Wout Poels.

Cabe recordar que Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia 2022 por el uso de tramadol y después pasó más de dos años sin equipo en Europa hasta que el Movistar Team le abrió las puertas.

Lea también. Los inconvenientes de Nairo Quintana en el inicio de la temporada 2024

Pero los ataques al colombiano no pararon allí, teniendo en cuenta que Geraint Thomas, ciclista del Ineos, insultó al colombiano en su pódcast llamado The Geraint Thomas Cycling Club.

El pedalista británico, campeón del Tour de Francia 2018, y su compañero de equipo Luke Rowe, hablaron de Nairo Quintana y salió una frase bastante ofensiva. “Nairo Quintana no debería estar corriendo. Maldita rata”, sostuvo Thomas, mientras su compañero se burla.

En la actual temporada, el corredor colombiano está planillado para que compita en el Giro de Italia y en la Vuelta a España.

La siguiente carrera de Nairo Quintana será la Vuelta al País Vasco.