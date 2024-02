Atención: se posterga el regreso de Nairo Quintana a las competencias europeas

"Yo no me siento bien, estoy jodido y es eso. Independientemente, lo que haya corrido o no haya corrido, tenía que estar ahí porque sé que tengo los números y estoy bien. Me duele todo, menos las patas", reconoció el vencedor del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo”, comentó el pedalista.

“Desde días anteriores ya me sentía bastante mal. Cuando regresé a casa me relajé, me hice la prueba del COVID-19 y salió positivo. Me dio muy fuerte, he estado con bastantes síntomas”, explicó Nairo.

Debido a su enfermedad, el ciclista 'cafetero' se baja de O Gran Camiño, prueba española en la que pretendía volver a competir en Europa.

El evento se desarrolla en la región de Galicia, del 22 al 25 de febrero.

“El regreso a Europa se retrasa un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera de O Gran Camiño no la puedo hacer, así que pronto les comunicaremos qué otras carreras haré”, informó Nairo Quintana.

Cabe recordar que Nairo está planillado para realizara el Giro de Italia de 2024.