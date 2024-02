El sufrimiento que vivió Nairo Quintana durante el Tour Colombia 2024.

La carrera quedó en poder de Rodrigo Contreras, del Nu Colombia, quien sorprendió a todos los World Tour.

A la hora de analizar el desempeño de Nairo, quien en la etapa reina del Tour se quedó en el Alto del Vino, el director deportivo del Movistar en la carrera, Pablo Lastras, reconoció que "Nairo tuvo un percance y ya está. La salud no acompaña, no se puede hacer nada".

Lea también. ¿Qué viene para 'Rigo' tras el retiro? Los millonarios negocios que tendrá el ciclista

Por su parte, Nairo Quintana confesó que no se sintió bien. "Yo no me siento bien, estoy jodido y es eso. Independientemente, lo que haya corrido o no haya corrido, tenía que estar ahí porque sé que tengo los números y estoy bien. Me duele todo, menos las patas", reconoció el vencedor del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

Justamente, en Semana revelaron que el problema de salud que padeció el corredor boyacense fue COVID-19.

Más allá de la situación médica que tuvo que enfrentar, Nairo se mostró muy contento por volver a competir y por el cariño de la afición colombiana.

Lea también. Video | Insólito: a Mark Cavendish intentaron robarlo en plena etapa del Tour Colombia

"En resumen general, agradezco mucho, porque fue mi primera experiencia, después de un tiempo, y me hizo muy feliz. Lloré el primer día cuando salí, de la alegría y la felicidad. Me siento muy contento del equipo que nos acompañó aquí, del equipo en el que estoy y tengo buen presentimiento de que todo el equipo vamos a hacerlo muy bien este año. Hay muy bonita armonía y, seguramente, nos van a salir las cosas muy bien", dijo Nairo Quintana, quien ahora competirá en Europa en O Gran Camiño, prueba española en la que también estará Egan Bernal.