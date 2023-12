En exclusiva: Rigoberto Urán habló con Vanguardia sobre su futuro y preferencias deportivas

En medio de este espacio, el reconocido pedalista, podio en el Giro de Italia, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos, se sinceró ante los micrófonos de Vanguardia e hizo referencia a la recepción de su novela y a su futuro como ciclista profesional.

¿Qué recepción ha tenido de su novela, se esperaba el cariño de la gente?

"Me ha gustado mucho. Me ha gustado ver a la familias reunidas, a los niños, sobre todo poder inspirar; creo que poder inspirar a la juventud me da mucha felicidad. Esta es una historia que yo espero que le pueda transformar la vida a las personas, que les dé moral, actitud, disciplina, realmente eso a mí es lo que me ha ayudado a ser ciclista".

Se ha especulado mucho sobre su futuro ¿Qué va a pasar con Rigoberto, se acerca su retiro del ciclismo profesional?

"Tenemos ‘Rigo’ por mucho rato, depende de como lo quieran ver. Pero hablando deportivamente tenemos un año más de contrato, estamos en una edad también ya de salida, 36 o 37 tengo, pero no, vamos a seguir un añito más y después ya miraremos que va pasando".