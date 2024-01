Estallan críticas al Movistar Team por decisión tomada sobre Nairo Quintana.

Sin embargo, se dice que el regreso del colombiano al Movistar no ha sido el más esperado por algunos sectores del ciclismo, quienes señalan que un corredor de la talla de Quintana no está para ser gregario de nadie.

“¿Para qué ser gregario de un corredor que, quizás, en el mejor de los casos y ojalá me equivoque y pueda pelearle a Vingengaard el título porque sería hermoso, pueda ser quinto? ¿Cuál es el fin?", apuntó el periodista, quien ahora hace parte del equipo deportivo de RCN.

“Si la idea del resto, que no son los que nombramos, es tratar de ver hasta dónde pueden aguantar y tratar de escalar posiciones por si uno falla... Ser gregario, no lo sé. Y para Nairo hay un Giro de Italia y una Vuelta a España. Es cierto que en La Vuelta tenemos siempre la mejor versión de Enric Mas, pero no sé si Nairo va a estar supeditado a ser gregario", concluyó el especialista en ciclismo.

Lo cierto aquí es que Nairo Quintana volverá a correr en Europa y deberá demostrar que sus habilidades siguen intactas para mantenerse en una carrera que en muchas oportunidades suele ser desagradecida con el cuerpo de los deportistas.