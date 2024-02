Harold Tejada y la advertencia a sus rivales luego de asumir el liderato del Tour Colombia

El colombiano, quien además tuvo la recompensa añadida de enfundarse con la camiseta que lo identifica como líder, se mostró emocionado tras su primer triunfo.

"Es la primera vez que gano como profesional, y con mi equipo World Tour, y todavía no me lo creo; estoy nervioso todavía. En los planes no estaba entrar en la fuga. La verdad es que traté de guardarme todo el día y la poca experiencia que he adquirido en Europa sé que en las fugas toca reservar para los momentos claves. Todo ha salido perfecto", dijo el ciclista de Pitalito.

Después del triunfo de Gaviria en Duitama se sumó a la fiesta colombiana Harold Tejada (Pitalito, 26 años), el más poderoso en la meta, quien le ganó la partida por velocidad al italiano Andrea Piccolo (EF Education) y al español Óscar Sevilla (Medellín), protagonista de la jornada.