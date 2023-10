El tramadol es un potente analgésico prohibido por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante sus efectos secundarios, pero no figuraba hasta ahora en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Es un cariño bonito, siempre he dicho que el premio más grande en mi carrera deportiva ha sido el cariño de la gente. Por donde nace Nairo, como trabaja, el esfuerzo, la disciplina. Representa a muchísimos colombianos que todos los días se levantan con mucho esfuerzo... Trabajo con honestidad, siempre luchando, haciendo, queriendo construir y sin presumir nada", indicó el boyacense.

"No me he dejado, el ciclismo siempre ha sido mi pasión y me gusta salir cada día a 'dar caña' y disfrutar", dijo Quintana, quien en 2023 compitió en los Campeonatos Nacionales de Colombia, donde acabó tercero, detrás de Esteban Chaves y Daniel Felipe Martínez.

"Me encuentro bien, he hecho una carrera deportiva muy buena y he podido aprovechar y exprimirla al máximo, sin tener las cualidades ni el prototipo ciclístico perfecto para ganar el Tour de Francia, La Vuelta a España o el Giro de Italia: Un metro 80 centímetros, con músculos de hierro", dijo Quintana.

Sin duda, el considerado por muchos mejor ciclista colombiano de todos los tiempos reconoció que le hace falta foguearse con los mejores. "(Extraño) De todo un poco, siempre me ha gustado todo el ámbito de la competición. Tener un dorsal siempre me da mucha más fuerza y me lleva el cuerpo a otro nivel de felicidad. Estamos preparándonos fuerte", indicó el pedalista colombiano.

Además, en entrevista con el diario Sport de Barcelona afirmó que no ha sido fácil el momento que vive a nivel mental, pero ha encontrado el apoyo suficiente. "A nivel mental está siendo difícil, sin embargo, gracias a mi familia y amigos, estoy tranquilo y con fuerza para seguir luchando", concluyó Nairo Quintana.

Para 2024, Quintana espera encontrar un equipo que le abra las puertas y le permita regresar a las principales competencias del Viejo Continente.