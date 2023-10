Las críticas no dejan de llegarle a Rigoberto Urán tras "millonarias pérdidas" por la Crono de Rigo

El evento no solo convocó a ciclistas aficionados de toda la región, sino que también logró atraer a algunas de las grandes insignias del ciclismo colombiano, nombres como Santiago Botero, Jarlinson Pantano, Santiago Buitrago y Óscar Sevilla se hicieron presentes, elevando el nivel de la competencia y añadiendo una dosis extra de emoción para los espectadores y participantes por igual.

Sin embargo, algunas críticas fueron compartidas posterior al recorrido, pues según distintos ciudadanos, no hubo una buena socialización de la planificación y se presentaron grandes pérdidas económicas.

“Se impidió completamente lo que es la movilidad, especialmente la motorizada, trayendo consecuencias muy graves para la economía en el sector. Trajo la protesta e inconformidad de ciudadanos y empresarios. Es una zona bastante poblada (...). Sufre toda una población aledaña de departamentos circunvecinos, con graves efectos para familias, agricultores y comerciantes de todos los tamaños”, señaló Jaime Cortés, presidente del Comité Intergremial de Risaralda, en medio de una entrevista con Caracol Radio.

Lea también: Tadej Pogacar reveló cuál será el momento definitivo del Tour de Francia 2024

A esto, se le suma la denuncia de que el evento no tuvo la difusión necesaria para tomar medidas de contingencia y de esto, se presentó un llamado de atención al alcalde de Pereira, Carlos Maya.

“No tuvo la suficiente publicidad sobre ese cierre, que se utilizó casi todo el día en dos jornadas. (...) El alcalde no puede desconocer la participación o consulta que debe tener el señor, eso también me parece que es un juego que no se debe hacer ni con la ciudad ni con sus autoridades”, concluyó Cortés.