¿Líder o gregario? Eusebio Unzué, mánager del Movistar, reveló el rol que tendrá Nairo Quintana.

Cuando parecía que las esperanzas de ver nuevamente a Nairo Quintana en el pelotón del ciclismo se extinguían, apareció el equipo que lo catapultó al éxito, el Movistar, y ahora la expectativa es grande con relación a lo que puede hacer el hijo ilustre de Combita, Boyacá, tras más de un año alejado del ciclismo del más alto rendimiento.

En la escuadra telefónica, 'Nairomán' entregó las mejores actuaciones sobre su 'caballito de acero', cuando aún siendo un Sub-23, por ejemplo, enfrentó de igual a igual al poderoso Chris Froome, del equipo Sky, quien tiene a sus espaldas cuatro Tour de Francia.

Bajo los colores del Movistar, Nairo se convirtió en seguramente el mejor escalador del momento y ganó las principales competencias, entre ellas el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España 2016, además de lograr tres podios en el Tour.

Lea también. Con emotivo video, Nairo Quintana confirmó su regreso al Movistar

También sumó triunfos en la Vuelta a Burgos, Vuelta a Cataluña, Tour de Romandía, Tirreno Adriático, Vuelta a Suiza y Tour de San Luis, entre otros.

El 2 de septiembre de 2019, tras siete años, el colombiano anunció su marcha del equipo español en plena Vuelta a España, en la que acabó cuarto. "Pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio por lo menos por ahora. No sé si con el tiempo regresaré, si me quieren, pero tengo que marcharme ahora", indicó Nairo.