Mario Sabato comanda el 'equipo de lujo' de RCN para las transmisiones de ciclismo.

RCN apuesta por el carismático narrador argentino Mario Sabato, quien después de 15 años sale de ESPN, donde se dio a conocer con su particular forma de relatar.

“El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España se verán por la señal en vivo de RCN, así como otras carreras de suma importancia como la París-Roubaix, la Vuelta a Cataluña, la Lieja-Bastonia-Lieja y varias más”, informó el medio de comunicación en su página principal.

Al lado de Mario Sabato también estarán Mónica Jaramillo y Juan Sebastián Charry.

“¿Quién lo creyera? Así es la vida. Perfecta. Hoy puedo seguir creciendo, soñando, amando y aprendiendo del deporte que me cambió la vida para siempre”, dijo la periodista, mientras que Juan Sebastián Charry comentó: “Y bueno mi gente, un nuevo proyecto, uno de los grandes, siempre pensando que desde más pantallas, más plataformas vamos a hacer crecer nuestro deporte. El ciclismo me ha llevado a lugares maravillosos, pero lo más poético, tal vez, es que he podido acercarme al corazón de los que aman y viven el ciclismo con tanta pasión, igual o mucho más grande que la mía. Estaremos desde nacionales y Tour Colombia iniciando este gran sueño”.