Nairo Quintana confirma cuál será su primera carrera y desde Europa revelan las grandes competencias en las que estará

“Con una mirada más egoísta, he de decir que Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra, donde reside con toda su familia, donde tiene escolarizados a sus hijos y donde mantiene una gran relación con Enric Mas, el líder del equipo”, afirmó Unzué a El País de España.

“Evidentemente trabajará para nuestro líder, (Enric) Mas, en las grandes vueltas, pero tendrá oportunidad de demostrar que sigue siendo un ganador en otras carreras”, añadió el experimentado dirigente.

Aunque el Movistar aún no revela cuáles serán las pruebas que tendrá Nairo Quintana, desde Europa se habla de que el colombiano disputará el Giro de Italia y la Vuelta a España. De hecho, en su momento la Gazzetta dello Sport contó detalles al respecto.

“Este año Geraint Thomas (Ineos), después de 8 días con la maglia rosa en dos momentos diferentes, perdió el Giro en la penúltima etapa con la contrarreloj final en Monte Lussari y en 2024 relanzará el desafío de una carrera siempre amada. Junto a él estarán el colombiano del Movistar Nairo Quintana 10 años después de su éxito en el Giro y el británico de Jayco AlUla Simon Yates”, indicó el medio miembro del comité organizador del Giro.

Además, Nairo Quintana contó en sus redes sociales que “vamos a arrancar en el Tour Colombia. Ya vendrá la confirmación de lo que es toda la temporada o la primera parte de la temporada y a entrenar fuerte”.

Al Tour de Francia, todo parece indicar que estará como líder del Movistar el español Enric Mas, quien ha sido confirmado como el 'capo' de la escuadra y, en caso de coincidir en una Gran Vuelta con Nairo, el colombiano deberá ejercer un rol de gregario.