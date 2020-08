“Thomas y Froome no marcaban la diferencia”: Luis Fernando Saldarriaga

Para el entrenador antioqueño Luis Fernando Saldarriaga, la decisión del Team Ineos de dejar fuera del Tour de Francia a los británicos Christopher Froome y Geraint Thomas, y dejar en el colombiano Egan Bernal la responsabilidad de revalidar la corona de la ronda gala, no solo es acertada, sino que ratifica la filosofía del escuadrón británico.

“Es un equipo (Ineos) serio, que maneja muchos estándares de alto rendimiento, no se basan única y exclusivamente en el nombre, en la parte comercial o en la jerarquía, todo tiene que ver con un tema de rendimiento de los ciclistas que obedece a una parte científica muy importante, mediante la cual pueden analizar sus curvas de rendimiento basados en la potencia”, anotó Saldarriaga.

Para el estratega paisa, que dirigió al santandereano Wilson Zambrano cuando se proclamó campeón de la Vuelta a El Salvador en 2007, y que guio a Nairo Quntana y Esteban Chaves a ganar el Tour de l’Avenir de 2010 y 2011, respectivamente, las ausencias de Froome y Thomas son más que justificadas.

Al respecto, comentó: “No están aportando en la parte táctica pues pudimos ver que Thomas o Froome, tanto en Occitania o el Dauphiné, no marcaban la diferencia, y un corredor marca la diferencia cuando pone un ritmo y su líder está rodeado, acompañado por él, pararle los contrincantes y alejarlos de su líder, y en estas carreras previas al tour no aconteció eso, se vieron muy por debajo de su nivel y el equipo hizo lo correcto al no incluirlos en la nómina para este Tour”.

Y sobre el ingreso del ecuatoriano Richard Carapaz para acompañar a Bernal al Tour, Saldarriaga fue claro y tajante, “lo que busca el Ineos con Carapaz es tratar de cerrar ese vacío en la subida que era en donde le estaban marcando la diferencia a Bernal, porque Thomas y Froome, no pudieron hacerlo”.

Y también dejó en claro que la diferencia en este momento entre Team Ineos y Jumbo - Visma, hombre por hombre, en lo que respecta a los gregarios, está a favor del equipo holandés, pero confía en que Bernal, con su clase y talento pueda hacer valer su condición de campeón vigente y pueda revalidar el título, aunque sabe que no será fácil, pero que es viable.