Video: Rigoberto Urán y el berrinche que le hizo su hija en la calle

Rigoberto Urán es uno de los pocos deportistas famosos a los que les gusta compartir los momentos privados fuera de competencia.

El ciclista, subcampeón olímpico en Londres 2012, de los giros de Italia 2013 y 2014, y del Tour de Francia-2017, es tendencia de nuevo por el gracioso video que publicó recientemente a sus redes sociales, en el cual lucha contra los berrinches de su hija Carlota, de 18 meses.

En medio de la 'pataleta' de la menor, que no quiere caminar, Rigo empieza a llamarle la atención, pero ella, en el piso y en plena vía pública, da la impresión de ignorar a su padre.

Urán, quien está al lado de su familia, no duda en capturar el gracioso momento para compartirlo con sus seguidores, aunque con su divertida forma de expresarse, generó amores y controversia en las redes.

“Ay Dios”, fue el título que le puso Rigoberto a su publicación en Instagram y “Vamos por buen camino”, en Twitter. Este empieza con la imagen de su hija de rodillas y mirando hacia el piso.

“Esto es lo que hay, vea”, empieza Urán con tono fuerte, pero a la vez divertido.

“Uno con 18 meses y ya haciendo berrinche, ahh, cuentecito ese. No me mirés rayado, háceme el favor, que te boleteo. Tengo una cantidad de videos tuyos, que te boleteo, te boleteo. ¿Si escucha lo que le digo? No me mirés rayado que te boleteo, culicagada”, le dice Rigo a la menor, quien no le pone atención. Su esposa, Michelle, por su parte, suelta una carcajada.

Luego, al no querer caminar, Rigo se le acerca y dice: “¿Correa o método nuevo?”

Otra mujer que los acompaña le responde al pedalista. “El método nuevo es ponerle la Vaca Loca”.

A lo que Urán prosigue: ¿“La Vaca Lola? Las huevas... hágale pues”.

Luego, Carlota empieza a gatear, pero Urán le dice que camine, pero la bebé no le pone cuidado y se dirige hacia su madre.

“Vea, a toda hora buscando la mama, culigadada”, concluye Urán.

Tras la publicación de Rigo, quien se alista para competir este jueves en la Coppa Agostoni-Giro delle Brianze, en Italia, los comentarios no se hicieron esperar.

“Este tipo de crianza es la que yo usé y sigo usando. Mis hijos tienen el carácter para estar en este mundo difícil y no comen cuento. Amor y respeto + disciplina y firmeza con mucho buen humor y cero victimización, la clave para criar seres humanos fuertes”, escribió Mile Ramírez Caballero, en Instagram.

“Te aprecio Rigo, pero esa no es la forma!! No es con miedo, es que ellos sientan amor y respeto”, indicó Eliane Isaza.

“Con firmeza, decencia y temple, Rigo, para que salga una campeona y no como la nueva generación NINI (ni estudian ni trabajan), se leyó en la cuenta landescape.col.