Video | Rafael Dudamel aceptó el reto: cantó el himno de Santander y reveló algunas de sus preferencias

El entrenador venezolano ha demostrado su sentido de pertenencia por la región en distintas oportunidades.

Rafael Dudamel, entrenador de Atlético Bucaramanga.

La ilusión de ser campeón con Atlético Bucaramanga se convirtió en el principal anhelo de Rafael Dudamel, quien a sus 51 años es el artífice de una de las campañas más exitosas del equipo santandereano de los últimos años.

“Sueño dando la vuelta olímpica con Bucaramanga, imagino la felicidad de toda una ciudad, de la región, es algo que me estremece, lo visualizo y veo la cara de felicidad en mis jugadores, celebrando; yo creo que me quedo corto imaginando ese momento, me ilusiona muchísimo vivirlo”, señaló el entrenador venezolano.

Y es que con tres fechas restantes en la primera fase de la Liga BetPlay, el Atlético Bucaramanga goza de buena salud en lo alto de la clasificación, tabla en la que acumula un total de 32 unidades tras 16 compromisos disputados.

Además, la institución bucara cuenta con la mejor defensa del campeonato, pues solo ha recibido siete anotaciones; mientras que registra 19 ‘tantos’ realizados.

En los últimos días, el estratega ‘Leopardo’ se atrevió a realizar un mano a mano ante el lente de Tribuna Deportiva, video pódcast de Vanguardia, en el que confesó algunas de sus preferencias entre comida típica, entrenadores y futbolistas; de igual forma, tras aceptar el reto, cantó con sentido de pertenencia el himno de Santander.

El próximo encuentro de Atlético Bucaramanga será ante Boyacá Chicó, este duelo se vivirá el viernes 19 de abril sobre las 8:10 de la noche en el estadio Alfonso López de la ‘Ciudad Bonita’.