Alexis Márquez y sus conclusiones tras la derrota de Atlético Bucaramanga ante Nacional.

Tras el compromiso, Alexis Márquez, director técnico de Atlético Bucaramanga, mencionó que el equipo probó distintas alternativas que no habían sido utilizadas anteriormente, especialmente, por la baja de algunos de los jugadores claves.

“Como todos saben nosotros pensábamos traer a Javier Reina, pero tuvo una fatiga muscular, entonces preferimos dejarlo quieto porque no queremos que se lesione. Iniciamos con una línea de tres que no lo habíamos hecho, la idea era hacer un juego interior, tuvimos opciones y desafortunadamente no se concretaron”, señaló.

De igual forma, resaltó que aunque el equipo sufrió una derrota, el trabajo realizado en la cancha fue bueno y que la idea es “corregir y mejorar”.

Alexis Márquez también compartió la idea de juego que quiso plasmar en el elenco, en la que lo principal era iniciar jugando desde el arco defendido por James Aguirre.