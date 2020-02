Atlético Bucaramanga buscará despejar las dudas futbolísticas que dejó en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay, cuando enfrente hoy, a las 4:05 p.m., a Deportes Tolima en Barrancabermeja.

De sus duelos ante Cali (derrota 2-0 de local) y Once Caldas (empate 1-1 de visitante) se destacan algunos minutos del primer periodo contra los ‘azucareros’, donde John Pérez tomó el control y por momentos se vio a un elenco que asumió el protagonismo por los costados, y la actitud para aguantar en defensa los constantes ataques del ‘Blanco - Blanco’.

Y a la hora de corregir, sin duda, es evidente que aún hace falta acoplar varias piezas, seguramente porque el plantel se renovó en un porcentaje alto.

Existen falencias a la hora de generar volumen de ataque, debido a que carece de sorpresa para herir al rival.

Así mismo, en defensa se muestra vulnerable, especialmente en los cobros de costado y cuando adelanta sus líneas.

“Fueron dos partidos diferentes, con Cali no merecíamos perder, pero esto no es de merecimiento y lo mismo contra el Once Caldas, pero así es el fútbol, empatamos y ahora tenemos que ratificar ese punto contra el Tolima”, dijo el defensor central uruguayo Steve Makuka, en declaraciones a las ‘Voces del Fútbol’ de RCN.

“Creo que se jugó mejor con Cali, pero con Caldas nos vimos mejor en defensa. Creo que tenemos un buen grupo, la mayoría somos jóvenes, pero tenemos muchas ganas de triunfar”, agregó Makuka.

Deportes Tolima es un rival que pondrá a prueba al elenco búcaro.

Los ‘pijaos’, orientados por Hernán Torres, exentrenador ‘Leopardo’, también necesitan sumar, debido a que en su debut igualaron 2-2 en casa contra Medellín y el juego contra Pasto, de la segunda jornada, quedó aplazado.

El equipo de Ibagué conserva la base de las temporadas anteriores y aunque ya no está el director técnico Alberto Gamero, tiene una filosofía instaurada, en la que parte del orden táctico, para después imponer un fútbol de posesión y transiciones rápidas de defensa a ataque.

Para este enfrentamiento, el entrenador búcaro, José Manuel Rodríguez, convocó a: Christian Vargas, Germán Gutiérrez, Gustavo Chará, Roger Torres, Diego Herazo, John Pérez, Ever Valencia, James Aguirre, Steve Makuka, Henry Rojas, Jair Palacios, Rubén Rojas, Kevin Aladesanmi, Johan Caballero, Cristhian Subero, Homer Martínez y Nicolás Roa.

De las últimas ocho visitas de Tolima a suelo santandereano, se llevó dos triunfos mientras que el Bucaramanga registró cuatro victorias e igualaron en dos ocasiones. La única vez que se enfrentaron en Barrancabermeja, en 2006, empataron 1-1.