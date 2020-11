“El día que no tenga autonomía me voy”: Alonso Lizarazo, presidente de Atlético Bucaramanga

“Yo solicité tener autonomía, en la medida que me la den y la junta directiva tenga confianza conmigo estaré al frente, el día que no la tenga me voy”, así de claro se mostró el nuevo presidente de Atlético Bucaramanga, Alonso Lizarazo, ante la pregunta de esta redacción si cree que tendrá autonomía en el cargo.

El experimentado dirigente deportivo santandereano, que regresa al club búcaro después de 20 años, espera armar un proyecto que le permita al Atlético Bucaramanga asumir mayor protagonismo en el balompié nacional.

"Lo primero que tengo que hacer es conocer el equipo desde adentro, tengo una idea pero de lo que veo por fuera; pero se debe realizar un diagnóstico para definir qué se necesita y organizar".

Y agregó “tenemos que adaptarnos también al presupuesto que se tiene y en base a eso definir el equipo, que debe ser competitivo y buscar también alejarse del descenso”.

Lizarazo, quien hizo parte de la campaña que llevó al Atlético Bucaramanga a la Copa Libertadores de 1998, también considera que se requiere de paciencia y apoyo.

"A los hinchas, periodistas y a todos los del fútbol les pido paciencia, porque esto no se arregla de un día para otro. Acá esto no es solo mío, necesitamos del apoyo de todos, desde los integrantes del club: jugadores, cuerpo técnico y directivos, como de los demás: hinchas y periodistas", dijo el presidente del Bucaramanga.

La cercanía de Lizarazo con otros directivos del fútbol colombiano sería un factor importante para conseguir jugadores destacados que aporten al proyecto de 2021.

En los próximos días quedará definido el equipo de trabajo que tendrá Lizarazo al frente del Atlético.