Enrique Moreno, arquero de Bucaramanga, recordó su duelo con Diego Maradona en 1979

Han pasado 41 años desde aquella acción en la que Diego Armando Maradona lo hizo estirarse de un lado para el otro y a Enrique Moreno aún le preguntan si sigue malo de la cintura.

Fue justamente el viernes 9 de febrero de 1979 cuando el arquero del Atlético Bucaramanga, Enrique Moreno, se enfrentó a quien años más tarde se convertiría en uno de los más grandes futbolistas de la historia.

En diálogo con Extra Tiempo, el cancerbero búcaro recordó el encuentro, que lo dejó marcado porque tuvo varios duelos con ese pequeño de 19 años, de cabello rizado, gambeta indescifrable y una zurda inmortal, entre ellos el gol de tiro libre, que significó el empate 1-1 de Argentinos Juniors y la jugada en la que por poco le quiebra la cintura de tantos enganches.

“Soy un agradecido con Dios, porque que me dio la oportunidad de jugar esa noche, porque eran los inicios de Diego Maradona y ya mostraba muchas condiciones y después ratificó que era uno de los mejores o el mejor. Tengo las fotos del partido, donde me hizo el gol, donde me hizo bailar de un lado para el otro, al punto que todavía me preguntan si sigo malo de la cintura (risas)”, dijo el arquero Leopardo.

De la anotación de tiro libre, Moreno indicó que “tenía la información de que Maradona le pegaba por encima de la barrera, pero en el momento que él llegó a la pelota, yo di el paso a la izquierda y él inteligentemente le pegó al palo mío haciéndome el gol”.

Además, de aquella jugada en la que a punta de gambetas lo hizo estirarse una y otra vez, recordó que “quedamos mano a mano y me enganchó a la derecha y a la izquierda varias veces, pero cuando pateó al arco alcancé a tocar el balón con la yema de los dedos, pero muchos aún creen que ese fue el gol”.

En aquella noche, con un estadio Alfonso López al que asistieron alrededor de 7.000 espectadores, Atlético Bucaramanga se adelantó en el marcador mediante Rafael Agudelo, a los 15 minutos; pero el campeón del mundo de 1986 igualó las acciones de tiro libre, sobre el minuto 75.

Enrique Moreno también contó que aunque no se imaginaban que aquel joven de 19 años se convertiría en una leyenda del fútbol, sí demostró que era un jugador especial.

“Hizo una rabona de occidental a oriental como de 40 metros, le hizo un sombrero a Miguel Prince; era muy inteligente y en ese momento se le veían las condiciones extraordinarias, pero quién iba pensar que ese muchachito de 19 años se fuera a convertir en el ídolo del mundo. Fue una gran experiencia”, agregó Moreno.

Después de jugar en el estadio Alfonso López, Diego Maradona y Argentinos Juniors siguió de gira por el país, con presentaciones que deslumbraron a todos.