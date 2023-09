A esto hay que agregarle que el equipo ha sufrido por las lesiones de varios de sus jugadores y, por ejemplo, los dos únicos delanteros que tiene, Emanuel Zagert y Misael Martínez, no podrán estar para el partido más cercano, este lunes 18 de septiembre contra Deportivo Pereira. El primero se lesionó en la derrota 3-0 ante Millonarios y el segundo vio la tarjeta roja, también frente al club ‘azul’.

Mientras que el Atlético Bucaramanga arriba a la fecha 12 con 15 puntos, su adversario acumula 11 y tiene un partido pendiente.

El cuadro ‘matecaña’ está rezagado, principalmente porque concentró todos sus esfuerzos en la Copa Libertadores, en la que se instaló de manera histórica en los cuartos de final.

Del momento que vive el cuadro bumangués, el director técnico Alexis Márquez, quien curiosamente debutó al frente del equipo santandereano ante Pereira, sostuvo que “yo creo que yo soy muy consciente. Nosotros estamos en una posición que es de resultados, esa la tengo muy clara. Y si no se dan los resultados, obviamente el puesto de uno peligra, pero a mí no me genera intranquilidad eso”.

Márquez agregó que en el caso de que los “resultados” no se den, “obviamente el puesto de nosotros queda a disposición”.

También se refirió a los ajustes que tendría el plantel de cara a la última caída ante Millonarios.