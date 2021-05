El entrenador de Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, se mostró con las expectativas altas de cara a la participación del conjunto ‘Leopardo’ en el segundo semestre de la Liga BetPlay I de 2021.

En diálogo con Extra Tiempo, el estratega búcaro reconoció que al final del primer semestre el equipo mostró cosas muy interesantes, que hay que potenciar y también aprovechar el tiempo para mejorar en diferentes aspectos y reforzar el plantel con tres jugadores.

“Tengo muy buenas expectativas por cómo se terminó, por lo que se hizo finalizando; el equipo fue mejorando, fue de menos a más y en ese sentido estoy tranquilo por lo que mostró el equipo anímicamente, en atención, concentración y dedicación”, dijo Suárez.

Y agregó “es un buen final para cuando comience esto nuevamente saber que hay una buena base, no se empieza de ceros, hay cosas interesantes como grupo, sí necesitamos algunos jugadores en algunos puestos, pero la gran mayoría están cubiertos”.

Precisamente, el estratega antioqueño busca el arribo de un lateral izquierdo, un extremo izquierdo y un mediocampista que pueda ser alternativa de Santiago Montoya.

Justamente, esos jugadores se requieren para corregir algunos errores que evidenció el equipo.

“Hay muchas cosas que mejorar, en la parte defensiva, en la creación de juego y en lo ofensivo, en todo hay que mejorar, pero lo que menos me preocupa es la parte defensiva, porque me parece que es un equipo equilibrado, que tiene muchas bases tácticas defensivas. Por el lado derecho se hacen cosas interesantes, pero por el izquierdo no tanto”, puntualizó Suárez, quien se muestra muy propositivo y no pretende imponerse con los directivos.